Каролин Гарсия не смогла сдержать эмоций перед выходом на корт на «РГ»

144-я ракетка мира француженка Каролин Гарсия не смогла сдержать эмоций перед выходом на матч первого круга «Ролан Гаррос» – 2025 с американкой Бернардой Перой.

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

До старта турнира Каролин Гарсия сообщила, что Открытый чемпионат Франции станет одним из последних турниров в её профессиональной карьере.

За время своей карьеры 31-летняя Гарсия становилась победительницей 11 турниров WTA, в том числе она побеждала на Итоговом турнире WTA в 2022 году. В сентябре 2018 года Каролин поднималась на четвёртую строчку рейтинга.

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой турнира является полька Ига Швёнтек.