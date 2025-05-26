Карлос Алькарас, «Ролан Гаррос» — 2025: результаты матчей на 26 мая, следующий соперник

В эти дни проходит основная сетка мужского одиночного разряда на Открытом чемпионате Франции — 2025 по теннису. «Чемпионат» публикует результаты матчей и возможный турнирный путь до титула чемпиона «Ролан Гаррос» — 2024, второй ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса.

Проведённые матчи Карлоса Алькараса на «Ролан Гаррос» — 2025:

первый круг: Карлос Алькарас — Джулио Цеппьери (Италия) — 6:3, 6:4, 6:2.

Следующий матч Карлоса Алькараса на «Ролан Гаррос» — 2025:

второй круг: Фабиан Марожан (Венгрия).

Возможная сетка Карлоса Алькараса на «Ролан Гаррос» — 2025:

третий круг – Джованни Мпетчи Перрикар (Франция);

четвёртый круг – Бен Шелтон (США);

1/4 финала – Каспер Рууд (Норвегия);

1/2 финала – Тейлор Фриц (США);

финал – Янник Синнер (Италия).

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня.