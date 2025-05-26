Карлос Алькарас, «Ролан Гаррос» — 2025: результаты матчей на 26 мая, следующий соперник
В эти дни проходит основная сетка мужского одиночного разряда на Открытом чемпионате Франции — 2025 по теннису. «Чемпионат» публикует результаты матчей и возможный турнирный путь до титула чемпиона «Ролан Гаррос» — 2024, второй ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса.
Проведённые матчи Карлоса Алькараса на «Ролан Гаррос» — 2025:
- первый круг: Карлос Алькарас — Джулио Цеппьери (Италия) — 6:3, 6:4, 6:2.
Следующий матч Карлоса Алькараса на «Ролан Гаррос» — 2025:
- второй круг: Фабиан Марожан (Венгрия).
Возможная сетка Карлоса Алькараса на «Ролан Гаррос» — 2025:
- третий круг – Джованни Мпетчи Перрикар (Франция);
- четвёртый круг – Бен Шелтон (США);
- 1/4 финала – Каспер Рууд (Норвегия);
- 1/2 финала – Тейлор Фриц (США);
- финал – Янник Синнер (Италия).
Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня.
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