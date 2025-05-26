Паула Бадоса вышла во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв Наоми Осаку
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10-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2025. В первом круге соревнований она одолела 49-ю ракетку мира из Японии Наоми Осаку со счётом 6:7 (1:7), 6:1, 6:4.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2025, понедельник. 15:00 МСК
49
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
1 : 2
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|6
10
Паула Бадоса
П. Бадоса
Встреча продолжалась 2 часа 20 минут. В её рамках Бадоса два раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Осаки семь эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.
Далее Паула Бадоса встретится с победительницей матча Елена-Габриэла Русе (Румыния) — Маккартни Касслер (США).
«Ролан Гаррос» — 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.
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