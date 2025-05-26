Наоми Осаке пришлось подстричь ногти по ходу матча с Бадосой на «Ролан Гаррос» — 2025

Чемпионке четырёх турниров «Большого шлема», 49-й ракетке мира японской теннисистке Наоми Осаке пришлось подстричь ногти в матче с 10-й ракеткой мира испанкой Паулой Бадосой в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025.

Фото: эфир TNT Sports

Осака выступает на грунтовом мэйджоре в наряде, выполненном в стиле розовой японской сакуры. Её маникюр соответствовал стилю, однако, по всей видимости, длина ногтей мешала японке играть – один из них сломался.

Во время перерыва на корт вышла сотрудница стадиона и помогла Осаке убрать длину ногтей. А также заклеила пластырем пострадавший палец.

Матч Осака проиграла со счётом 7:6 (7:1), 1:6, 4:6.