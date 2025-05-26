Наоми Осаке пришлось подстричь ногти по ходу матча с Бадосой на «Ролан Гаррос» — 2025
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Чемпионке четырёх турниров «Большого шлема», 49-й ракетке мира японской теннисистке Наоми Осаке пришлось подстричь ногти в матче с 10-й ракеткой мира испанкой Паулой Бадосой в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2025, понедельник. 15:00 МСК
49
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|4
|
|6
|6
10
Паула Бадоса
П. Бадоса
Фото: эфир TNT Sports
Осака выступает на грунтовом мэйджоре в наряде, выполненном в стиле розовой японской сакуры. Её маникюр соответствовал стилю, однако, по всей видимости, длина ногтей мешала японке играть – один из них сломался.
Во время перерыва на корт вышла сотрудница стадиона и помогла Осаке убрать длину ногтей. А также заклеила пластырем пострадавший палец.
Матч Осака проиграла со счётом 7:6 (7:1), 1:6, 4:6.
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