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Наоми Осаке пришлось подстричь ногти по ходу матча с Бадосой на «Ролан Гаррос» — 2025

Наоми Осаке пришлось подстричь ногти по ходу матча с Бадосой на «Ролан Гаррос» — 2025
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Чемпионке четырёх турниров «Большого шлема», 49-й ракетке мира японской теннисистке Наоми Осаке пришлось подстричь ногти в матче с 10-й ракеткой мира испанкой Паулой Бадосой в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2025, понедельник. 15:00 МСК
Наоми Осака
49
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		1 4
6 1 		6 6
         
Паула Бадоса
10
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

Фото: эфир TNT Sports

Осака выступает на грунтовом мэйджоре в наряде, выполненном в стиле розовой японской сакуры. Её маникюр соответствовал стилю, однако, по всей видимости, длина ногтей мешала японке играть – один из них сломался.

Во время перерыва на корт вышла сотрудница стадиона и помогла Осаке убрать длину ногтей. А также заклеила пластырем пострадавший палец.

Матч Осака проиграла со счётом 7:6 (7:1), 1:6, 4:6.

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