Четвёртая ракетка мира Фриц потерпел поражение в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025
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Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц неудачно выступил на Открытом чемпионате Франции – 2025.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2025, понедельник. 14:45 МСК
66
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|6
|6
|
|6
|3
|1
4
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Фриц (4) потерпел поражение в первом же круге от 66-й ракетки мира из Германии Даниэля Альтмайера. Их поединок завершился со счётом 7:5, 3:6, 6:3, 6:1 в пользу немца.
Встреча Фрица с Альтмайером продлилась 2 часа и 43 минуты. В её рамках Тейлор 14 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету Даниэля семь эйсов, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.
Отметим, что в прошлом году Фриц дошёл до 1/8 финала «Ролан Гаррос», где уступил Касперу Рууду.
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