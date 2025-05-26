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Тейлор Фриц — Даниэль Альтмайер, результат матча 26 мая 2025 года, счет 1:3, первый круг «Ролан Гаррос»

Четвёртая ракетка мира Фриц потерпел поражение в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025
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Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц неудачно выступил на Открытом чемпионате Франции – 2025.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2025, понедельник. 14:45 МСК
Даниэль Альтмайер
66
Германия
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
7 		3 6 6
5 		6 3 1
             
Тейлор Фриц
4
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Фриц (4) потерпел поражение в первом же круге от 66-й ракетки мира из Германии Даниэля Альтмайера. Их поединок завершился со счётом 7:5, 3:6, 6:3, 6:1 в пользу немца.

Встреча Фрица с Альтмайером продлилась 2 часа и 43 минуты. В её рамках Тейлор 14 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету Даниэля семь эйсов, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

Отметим, что в прошлом году Фриц дошёл до 1/8 финала «Ролан Гаррос», где уступил Касперу Рууду.

Сетка «Ролан Гаррос» - 2025
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