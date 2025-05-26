Четвёртая ракетка мира Фриц потерпел поражение в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц неудачно выступил на Открытом чемпионате Франции – 2025.

Фриц (4) потерпел поражение в первом же круге от 66-й ракетки мира из Германии Даниэля Альтмайера. Их поединок завершился со счётом 7:5, 3:6, 6:3, 6:1 в пользу немца.

Встреча Фрица с Альтмайером продлилась 2 часа и 43 минуты. В её рамках Тейлор 14 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету Даниэля семь эйсов, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

Отметим, что в прошлом году Фриц дошёл до 1/8 финала «Ролан Гаррос», где уступил Касперу Рууду.