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Стефанос Циципас — Томас Мартин Этчеверри, результат матча 26 мая 2025 года, счет 3:0, первый круг «Ролан Гаррос»

Стефанос Циципас с уверенной победы стартовал на «Ролан Гаррос» — 2025
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 20-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас успешно стартовал на «Ролан Гаррос» — 2025.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2025, понедельник. 14:40 МСК
Томас Мартин Этчеверри
53
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		3 4
7 		6 6
             
Стефанос Циципас
20
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

В матче первого круга Циципас (20) со счётом 7:5, 6:3, 6:4 обыграл 53-ю ракетку мира из Аргентины Томаса Мартина Этчеверри.

Встреча Циципаса с Этчеверри продлилась 2 часа и 36 минут. В её рамках Стефанос 12 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету его соперника восемь эйсов, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Следующим соперником Циципаса в Париже станет 167-я ракетка мира 23-летний итальянец Маттео Джиганте (Q).

Сетка «Ролан Гаррос» - 2025 (м)
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