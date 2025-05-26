Стефанос Циципас с уверенной победы стартовал на «Ролан Гаррос» — 2025

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 20-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас успешно стартовал на «Ролан Гаррос» — 2025.

В матче первого круга Циципас (20) со счётом 7:5, 6:3, 6:4 обыграл 53-ю ракетку мира из Аргентины Томаса Мартина Этчеверри.

Встреча Циципаса с Этчеверри продлилась 2 часа и 36 минут. В её рамках Стефанос 12 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету его соперника восемь эйсов, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Следующим соперником Циципаса в Париже станет 167-я ракетка мира 23-летний итальянец Маттео Джиганте (Q).