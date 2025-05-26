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«Несправедливо играть с ней в первом круге». Бадоса — о победе над Осакой на «РГ»

«Несправедливо играть с ней в первом круге». Бадоса — о победе над Осакой на «РГ»
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10-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса прокомментировала победу над 49-й ракеткой мира из Японии Наоми Осакой в первом круге «Ролан Гаррос». На старте соревнований Паула обыграла Наоми со счётом 6:7 (1:7), 6:1, 6:4.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2025, понедельник. 15:00 МСК
Наоми Осака
49
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		1 4
6 1 		6 6
         
Паула Бадоса
10
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

«Когда я увидела жеребьёвку… очень хотела сыграть с Наоми. Очень уважаю её за то, что она делает на корте и за его пределами. Мне нравится её теннис. Так что я была взволнована. Честно говоря, несправедливо играть с ней в первом круге. Но я очень довольна уровнем, особенно после травмы», — сказала Бадоса в интервью на корте.

Далее Паула Бадоса встретится с победительницей матча Елена-Габриэла Русе (Румыния) — Маккартни Касслер (США).

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