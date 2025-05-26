40-летний Стэн Вавринка не смог пробиться во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка неудачно выступил на Открытом чемпионате Франции – 2025.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2025, понедельник. 15:45 МСК
55
Джейкоб Фирнли
Д. Фирнли
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
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|6
|6
|
|3
|2
138
Стэн Вавринка
С. Вавринка
В матче первого круга Вавринка (WC) со счётом 6:7 (6:8), 3:6, 2:6 проиграл 55-й ракетке мира из Великобритании Джейкобу Фирнли.
Встреча Вавринки с Фирнли продлилась 2 часа и 6 минут. В её рамках Стэн пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Джейкоба девять эйсов, семь двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.
Следующим соперником Фирнли в Париже станет победитель матча Уго Умбер (Франция, 22) — Кристофер О'Коннелл (Австралия).
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