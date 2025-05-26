Бадоса: когда проиграла первый сет, посмотрела на табличку Надаля в поисках вдохновения

10-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса рассказала, что после первого сета в матче с Наоми Осакой в первом круге «Ролан Гаррос» она искала вдохновение, глядя на табличку Рафаэля Надаля. Бадоса одолела Осаку со счётом 6:7 (1:7), 6:1, 6:4.

«Должна сказать, что, когда я проиграла первый сет, первое, что я сделала, это посмотрела на табличку Рафы в поисках вдохновения. Сказала себе: «Давай, Паула, ты должна бороться так же, как он». Так что спасибо, Рафа, мы скучаем по тебе», — сказала Бадоса в интервью на корте.

На чествовании 14-кратного чемпиона «Ролан Гаррос» Рафаэля Надаля была установлена табличка с его следом, который навсегда останется на центральном корте.