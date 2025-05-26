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Бадоса: когда проиграла первый сет, посмотрела на табличку Надаля в поисках вдохновения

Бадоса: когда проиграла первый сет, посмотрела на табличку Надаля в поисках вдохновения
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10-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса рассказала, что после первого сета в матче с Наоми Осакой в первом круге «Ролан Гаррос» она искала вдохновение, глядя на табличку Рафаэля Надаля. Бадоса одолела Осаку со счётом 6:7 (1:7), 6:1, 6:4.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2025, понедельник. 15:00 МСК
Наоми Осака
49
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		1 4
6 1 		6 6
         
Паула Бадоса
10
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

«Должна сказать, что, когда я проиграла первый сет, первое, что я сделала, это посмотрела на табличку Рафы в поисках вдохновения. Сказала себе: «Давай, Паула, ты должна бороться так же, как он». Так что спасибо, Рафа, мы скучаем по тебе», — сказала Бадоса в интервью на корте.

На чествовании 14-кратного чемпиона «Ролан Гаррос» Рафаэля Надаля была установлена табличка с его следом, который навсегда останется на центральном корте.

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