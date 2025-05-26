«Придётся напрячься». Швёнтек высказалась о встрече с Радукану во 2-м круге «Ролан Гаррос»
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Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о предстоящем матче с чемпионкой US Open – 2021, 41-й ракеткой мира британкой Эммой Радукану во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025.
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
28 мая 2025, среда. 12:00 МСК
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Эмма Радукану
Э. Радукану
Не начался
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Ига Швёнтек
И. Швёнтек
«У каждого свой путь, но, безусловно, она отличный игрок, и, знаете, у неё отличный форхенд. Она умеет эффективно использовать свой топ-спин. Мы с ней уже встречались, мы знаем игру друг друга. Конечно, мне нужно будет напрячься и сосредоточиться на себе», — сказала Швёнтек в интервью на корте.
Швёнтек встречалась с Радукану на уровне WTA четыре раза. Все матчи Ига выиграла в двух сетах.
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