«Придётся напрячься». Швёнтек высказалась о встрече с Радукану во 2-м круге «Ролан Гаррос»

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о предстоящем матче с чемпионкой US Open – 2021, 41-й ракеткой мира британкой Эммой Радукану во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025.

«У каждого свой путь, но, безусловно, она отличный игрок, и, знаете, у неё отличный форхенд. Она умеет эффективно использовать свой топ-спин. Мы с ней уже встречались, мы знаем игру друг друга. Конечно, мне нужно будет напрячься и сосредоточиться на себе», — сказала Швёнтек в интервью на корте.

Швёнтек встречалась с Радукану на уровне WTA четыре раза. Все матчи Ига выиграла в двух сетах.