Карен Хачанов одержал уверенную победу в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025
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Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов успешно стартовал на «Ролан Гаррос» — 2025.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2025, понедельник. 16:10 МСК
24
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|4
|4
80
Александар Вукич
А. Вукич
В матче первого круга Хачанов (24) со счётом 6:4, 6:4, 6:4 обыграл 80-ю ракетку мира из Австралии Александара Вукича.
Встреча Хачанова с Вукичем продлилась 2 часа и 12 минут. В её рамках Карен девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету его соперника два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.
Следующим соперником Хачанова на грунтовом мэйджоре станет победитель матча Себастьян Офнер (Австрия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).
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