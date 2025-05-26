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Карен Хачанов — Александар Вукич, результат матча 26 мая 2025 года, счет 3:0, первый круг «Ролан Гаррос»

Карен Хачанов одержал уверенную победу в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025
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Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов успешно стартовал на «Ролан Гаррос» — 2025.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2025, понедельник. 16:10 МСК
Карен Хачанов
24
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
4 		4 4
             
Александар Вукич
80
Австралия
Александар Вукич
А. Вукич

В матче первого круга Хачанов (24) со счётом 6:4, 6:4, 6:4 обыграл 80-ю ракетку мира из Австралии Александара Вукича.

Встреча Хачанова с Вукичем продлилась 2 часа и 12 минут. В её рамках Карен девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету его соперника два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Следующим соперником Хачанова на грунтовом мэйджоре станет победитель матча Себастьян Офнер (Австрия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).

Сетка «Ролан Гаррос» - 2025 (м)
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