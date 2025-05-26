Карен Хачанов одержал уверенную победу в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов успешно стартовал на «Ролан Гаррос» — 2025.

В матче первого круга Хачанов (24) со счётом 6:4, 6:4, 6:4 обыграл 80-ю ракетку мира из Австралии Александара Вукича.

Встреча Хачанова с Вукичем продлилась 2 часа и 12 минут. В её рамках Карен девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету его соперника два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Следующим соперником Хачанова на грунтовом мэйджоре станет победитель матча Себастьян Офнер (Австрия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).