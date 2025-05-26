Ига Швёнтек, «Ролан Гаррос» — 2025: результаты матчей на 26 мая, следующая соперница

В эти дни проходит основная сетка женского одиночного разряда на Открытом чемпионате Франции — 2025 по теннису. «Чемпионат» публикует результаты матчей и возможный турнирный путь до титула пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема», пятой ракетки мира польской теннисистки Иги Швёнтек.

Проведённые матчи Иги Швёнтек на «Ролан Гаррос» — 2025:

первый круг: Ига Швёнтек — Ребекка Шрамкова (Словакия) — 6:3, 6:3.

Следующий матч Иги Швёнтек на «Ролан Гаррос» — 2025:

второй круг: Эмма Радукану (Великобритания).

Возможная сетка Иги Швёнтек на «Ролан Гаррос» — 2025:

третий круг: Жаклин Кристиан (Румыния);

четвёртый круг: Елена Рыбакина (Казахстан);

1/4 финала: Жасмин Паолини (Италия);

1/2 финала: Арина Соболенко (Беларусь);

финал: Кори Гауфф (США).

Основной турнир женской части Открытого чемпионата Франции — 2025 проходит с 25 мая по 7 июня. Отметим, Ига Швёнтек является действующей чемпионкой соревнований.