Ига Швёнтек, «Ролан Гаррос» — 2025: результаты матчей на 26 мая, следующая соперница

В эти дни проходит основная сетка женского одиночного разряда на Открытом чемпионате Франции — 2025 по теннису. «Чемпионат» публикует результаты матчей и возможный турнирный путь до титула пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема», пятой ракетки мира польской теннисистки Иги Швёнтек.
Проведённые матчи Иги Швёнтек на «Ролан Гаррос» — 2025:
- первый круг: Ига Швёнтек — Ребекка Шрамкова (Словакия) — 6:3, 6:3.
Следующий матч Иги Швёнтек на «Ролан Гаррос» — 2025:
- второй круг: Эмма Радукану (Великобритания).
Возможная сетка Иги Швёнтек на «Ролан Гаррос» — 2025:
- третий круг: Жаклин Кристиан (Румыния);
- четвёртый круг: Елена Рыбакина (Казахстан);
- 1/4 финала: Жасмин Паолини (Италия);
- 1/2 финала: Арина Соболенко (Беларусь);
- финал: Кори Гауфф (США).
Основной турнир женской части Открытого чемпионата Франции — 2025 проходит с 25 мая по 7 июня. Отметим, Ига Швёнтек является действующей чемпионкой соревнований.