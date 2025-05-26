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«Простите, ребята». Алькарас обратился к игрокам «ПСЖ» и «Интера» в преддверии финала ЛЧ

«Простите, ребята». Алькарас обратился к игрокам «ПСЖ» и «Интера» в преддверии финала ЛЧ
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вновь заявил, что в финале Лиги чемпионов – 2024/2025 будет болеть за «ПСЖ».

Французский «Пари Сен-Жермен» в финал ЛЧ сразится с итальянским «Интером». Матч пройдёт 31 мая в Мюнхене.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Фабрис Санторо: Ты только что обыграл итальянца (Джулио Цеппьери [306-й номер рейтинга] со счётом 6:3, 6:4, 6:2 в первом круге «Ролан Гаррос». – Прим. «Чемпионата»). Мы во Франции. Ты ведь любишь футбол, верно?
Алькарас: Да, я люблю футбол.

Фото: скриншоты из трансляции

Фабрис Санторо: Через несколько дней наступит важный момент для Парижа, для всей Франции… Финал Лиги чемпионов. У тебя за спиной (имеет в виду, что они сидят на трибунах. – Прим. «Чемпионата»).Ашраф Хакими, Нуну Мендеш, Дезире Дуэ, Жоау Невеш…

Алькарас: Это будет действительно хороший матч. Как фанат футбола я, конечно, буду смотреть… Я буду болеть за «ПСЖ» по разным причинам. Я знаю Хакими. Как и тренера «ПСЖ». Извините, ребята. Это сложновато, потому что я также лично знаю нескольких игроков «Интера». Но в этом матче я буду за «ПСЖ, — сказал Алькарас в интервью на корте.

Отметим, что Алькарас – болельщик мадридского «Реала». Его команда в ЛЧ дошла до четвертьфинала, в котором проиграла лондонскому «Арсенал». «Арсенал», в свою очередь, уступил «ПСЖ».

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