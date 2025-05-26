Гарсия — о «Ролан Гаррос»: всегда мечтала выиграть здесь трофей, но не достигну этой цели

144-я ракетка мира француженка Каролин Гарсия высказалась о своём последнем матче на «Ролан Гаррос». Каролин на старте соревнований уступила американке Бернарде Пере со счётом 4:6, 4:6.
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
«Это было очень эмоционально. Старалась изо всех сил и пыталась бороться до конца. Была очень рада сыграть сегодня. С начала этого года знала, что этот сезон станет последним. И знала, что это окажется мой последний «Ролан Гаррос». Я долго колебалась, прежде чем объявить об этом, потому что не знала, как буду справляться с эмоциями. С начала недели плачу каждый день.
Всегда показывала свои эмоции – хорошие, плохие. Иногда стресс и желание выступить хорошо мне мешали. Эти эмоции часто подводили меня, особенно здесь, на «Ролан Гаррос», где у меня бывали тяжёлые моменты. Старалась отдавать всё, что могла. Всегда мечтала выиграть здесь трофей – но, к сожалению, я никогда не достигну этой цели. Однако все те позитивные моменты и трудные минуты, которые я разделила с французскими болельщиками, останутся со мной навсегда. Я сохраню это внутри», – сказала Гарсия в интервью на корте.
- 26 мая 2025
-
19:16
-
19:09
-
19:08
-
18:48
-
18:48
-
18:37
-
18:35
-
18:25
-
18:21
-
18:07
-
17:50
-
17:46
-
17:39
-
17:28
-
17:24
-
17:21
-
16:59
-
16:47
-
16:38
-
16:29
-
16:11
-
16:02
-
15:54
-
15:39
-
15:34
-
15:24
-
15:05
-
14:58
-
14:55
-
14:40
-
14:35
-
14:25
-
14:18
-
14:14
-
14:11