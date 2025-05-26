Гарсия — о «Ролан Гаррос»: всегда мечтала выиграть здесь трофей, но не достигну этой цели

144-я ракетка мира француженка Каролин Гарсия высказалась о своём последнем матче на «Ролан Гаррос». Каролин на старте соревнований уступила американке Бернарде Пере со счётом 4:6, 4:6.

«Это было очень эмоционально. Старалась изо всех сил и пыталась бороться до конца. Была очень рада сыграть сегодня. С начала этого года знала, что этот сезон станет последним. И знала, что это окажется мой последний «Ролан Гаррос». Я долго колебалась, прежде чем объявить об этом, потому что не знала, как буду справляться с эмоциями. С начала недели плачу каждый день.

Всегда показывала свои эмоции – хорошие, плохие. Иногда стресс и желание выступить хорошо мне мешали. Эти эмоции часто подводили меня, особенно здесь, на «Ролан Гаррос», где у меня бывали тяжёлые моменты. Старалась отдавать всё, что могла. Всегда мечтала выиграть здесь трофей – но, к сожалению, я никогда не достигну этой цели. Однако все те позитивные моменты и трудные минуты, которые я разделила с французскими болельщиками, останутся со мной навсегда. Я сохраню это внутри», – сказала Гарсия в интервью на корте.