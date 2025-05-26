Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Гарсия — о «Ролан Гаррос»: всегда мечтала выиграть здесь трофей, но не достигну этой цели

Гарсия — о «Ролан Гаррос»: всегда мечтала выиграть здесь трофей, но не достигну этой цели
Аудио-версия:
Комментарии

144-я ракетка мира француженка Каролин Гарсия высказалась о своём последнем матче на «Ролан Гаррос». Каролин на старте соревнований уступила американке Бернарде Пере со счётом 4:6, 4:6.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2025, понедельник. 16:00 МСК
Каролин Гарсия
144
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Бернарда Пера
83
США
Бернарда Пера
Б. Пера

«Это было очень эмоционально. Старалась изо всех сил и пыталась бороться до конца. Была очень рада сыграть сегодня. С начала этого года знала, что этот сезон станет последним. И знала, что это окажется мой последний «Ролан Гаррос». Я долго колебалась, прежде чем объявить об этом, потому что не знала, как буду справляться с эмоциями. С начала недели плачу каждый день.

Всегда показывала свои эмоции – хорошие, плохие. Иногда стресс и желание выступить хорошо мне мешали. Эти эмоции часто подводили меня, особенно здесь, на «Ролан Гаррос», где у меня бывали тяжёлые моменты. Старалась отдавать всё, что могла. Всегда мечтала выиграть здесь трофей – но, к сожалению, я никогда не достигну этой цели. Однако все те позитивные моменты и трудные минуты, которые я разделила с французскими болельщиками, останутся со мной навсегда. Я сохраню это внутри», – сказала Гарсия в интервью на корте.

Календарь "Ролан Гаррос"
Сетка "Ролан Гаррос"
Материалы по теме
Фото
Каролин Гарсия не смогла сдержать эмоций перед выходом на корт на «РГ»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android