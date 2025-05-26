Хольгер Руне одолел Баутиста-Агута на старте «Ролан Гаррос» — 2025

10-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне успешно стартовал на Открытом чемпионате Франции — 2025.

В матче первого круга 22-летний Руне (10) со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:3, 6:2 обыграл 49-ю ракетку мира из Испании Роберто Баутиста-Агута.

Встреча Руне с Баутиста-Агутом продлилась 3 часа и 18 минут. В её рамках Хольгер девять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Роберто четыре эйса, две двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 10.

Следующим соперником Руне в Париже станет 137-я ракетка мира американец Эмилио Нава (WC).