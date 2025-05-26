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Хольгер Руне — Роберто Баутиста-Агут, результат матча 26 мая 2025 года, счет 3:1, первый круг «Ролан Гаррос»

Хольгер Руне одолел Баутиста-Агута на старте «Ролан Гаррос» — 2025
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10-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне успешно стартовал на Открытом чемпионате Франции — 2025.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2025, понедельник. 15:25 МСК
Роберто Баутиста-Агут
49
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
7 7 		4 3 2
6 4 		6 6 6
             
Хольгер Руне
10
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

В матче первого круга 22-летний Руне (10) со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:3, 6:2 обыграл 49-ю ракетку мира из Испании Роберто Баутиста-Агута.

Встреча Руне с Баутиста-Агутом продлилась 3 часа и 18 минут. В её рамках Хольгер девять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Роберто четыре эйса, две двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 10.

Следующим соперником Руне в Париже станет 137-я ракетка мира американец Эмилио Нава (WC).

Сетка «Ролан Гаррос» - 2025
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