Хольгер Руне одолел Баутиста-Агута на старте «Ролан Гаррос» — 2025
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10-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне успешно стартовал на Открытом чемпионате Франции — 2025.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2025, понедельник. 15:25 МСК
49
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
Окончен
1 : 3
|1
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|3
|4
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|4
|3
|2
|
|6
|6
|6
10
Хольгер Руне
Х. Руне
В матче первого круга 22-летний Руне (10) со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:3, 6:2 обыграл 49-ю ракетку мира из Испании Роберто Баутиста-Агута.
Встреча Руне с Баутиста-Агутом продлилась 3 часа и 18 минут. В её рамках Хольгер девять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Роберто четыре эйса, две двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 10.
Следующим соперником Руне в Париже станет 137-я ракетка мира американец Эмилио Нава (WC).
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