Карлос Алькарас: не виню в своих взлётах и падениях подачу, это далеко не так

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас после выхода во второй круг «Ролан Гаррос» ответил, насколько важно, чтобы подача была стабильной.
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«По правде говоря, я не виню в своих взлётах и падениях в этом сезоне подачу, это далеко не так. Очевидно, что комфортное и хорошее владение подачей очень помогает уверенности в себе, ведь это очень важное оружие в современном теннисе. Просто это были другие проблемы. По правде говоря, я очень рад, что наконец-то провёл два матча подряд без брейка. Как я уже сказал, это был вопрос времени. Проблема с подачей, знал, что она у меня будет, когда регулировал мелкие детали. Чувствую себя очень хорошо с этим, однако не виню в своих взлётах и падениях подачу», — сказал Алькарас на пресс-конференции.
На старте «Ролан Гаррос» Карлос Алькарас одолел Джулио Цеппьери со счётом 6:3, 6:4, 6:2.
- 26 мая 2025
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