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Карлос Алькарас: не виню в своих взлётах и падениях подачу, это далеко не так

Карлос Алькарас: не виню в своих взлётах и падениях подачу, это далеко не так
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас после выхода во второй круг «Ролан Гаррос» ответил, насколько важно, чтобы подача была стабильной.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2025, понедельник. 13:35 МСК
Джулио Цеппьери
310
Италия
Джулио Цеппьери
Д. Цеппьери
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		4 2
6 		6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«По правде говоря, я не виню в своих взлётах и падениях в этом сезоне подачу, это далеко не так. Очевидно, что комфортное и хорошее владение подачей очень помогает уверенности в себе, ведь это очень важное оружие в современном теннисе. Просто это были другие проблемы. По правде говоря, я очень рад, что наконец-то провёл два матча подряд без брейка. Как я уже сказал, это был вопрос времени. Проблема с подачей, знал, что она у меня будет, когда регулировал мелкие детали. Чувствую себя очень хорошо с этим, однако не виню в своих взлётах и падениях подачу», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

На старте «Ролан Гаррос» Карлос Алькарас одолел Джулио Цеппьери со счётом 6:3, 6:4, 6:2.

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