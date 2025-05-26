Рублёв: всю жизнь надеялся на помощь извне. Хватит уже, пора самому себе помогать

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, как ему удалось добиться прогресса перед «Ролан Гаррос» — 2025.

На прошлой неделе Рублёв дошёл до финала турнира ATP-500 в Гамбурге. До этого он не проходил дальше третьего круга на крупных грунтовых турнирах.

— Почему в самую нежелательную неделю получился результат (смеётся)? Не знаю, потому что я лёгких путей не ищу! Почему в целом не получались результаты – потому что многое изменилось во мне. И когда меняешь привычки, меняешь всё в себе, то всё, как было раньше, начинает рушиться и не работает. Пока это разрушалось, это сказывалось на результатах, на корте, вне корта, в жизни. Пока идёт становление нового меня, куда оно приведёт – не знаю. Но уже как было по-старому, я понял, что всё – я и несчастлив, я и страдаю, я и себя веду отвратительно. И достиг пика менталитета, что уже всё – лампочка. Поэтому либо менять и делать по-новому, и это, возможно, даст какой-то дальше результат, либо это идёт всё на спад полностью. Я выбрал пытаться меняться, и пока оно всё в трансформации.

— О чём речь, кроме изменений схем подготовки?

— Внутреннее состояние.

— В чём оно поменялось?

— Мировидение. Как всё устроено.

— Света Кузнецова – верующая. А вы не пробовали обратиться к своему однофамильцу, может, Святую Троицу на крестик, может, она помогла бы?

— Ну, как сказать… Я всю жизнь надеялся на помощь извне. Хватит уже надеяться на помощь извне, пора самому себе помогать (улыбается), — сказал Рублёв на пресс-конференции, посвящённой старту «Ролан Гаррос» — 2025.