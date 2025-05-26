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«Никто не заслуживает её больше». Алькарас — о табличке Надаля на центральном корте «РГ»

«Никто не заслуживает её больше». Алькарас — о табличке Надаля на центральном корте «РГ»
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас оценил церемонию чествования 14-кратного победителя «Ролан Гаррос» Рафаэля Надаля.

«Вчера для всей Испании и мира спорта был очень эмоциональный и трогательный день. Я пережил его совершенно особенным образом. Вчерашний день был невероятным. Мне лично очень понравилось, как всё было сделано, как он выразил своё отношение ко всей своей семье, своим близким, своей команде на протяжении всей своей карьеры, на этом корте, который, как он много раз говорил, был самым особенным и самым важным в его карьере. Вчера был отличный день. С нетерпением жду возможности снова сыграть на корте Филиппа Шатрье. Это будет очень необычно, потому что это будет первый матч, который я проведу с этой табличкой, потому что никто не заслуживает её больше, чем Рафа. И это будет очень особенный момент для меня», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

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