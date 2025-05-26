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«Так трогательно». Мария Шарапова оценила церемонию чествования Надаля на «Ролан Гаррос»

«Так трогательно». Мария Шарапова оценила церемонию чествования Надаля на «Ролан Гаррос»
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова оценила масштабную церемонию чествования Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос», которая прошла вчера, 25 мая. На ней Надаль, завершивший карьеру, простился с турниром, который выиграл рекордные 14 раз. Поддержать Рафаэля приехали другие представители «Большой четвёрки» — Роджер Федерер, Новак Джокович и Энди Маррей.

«Это было так трогательно. И так прекрасно. И так заслуженно. Всё это», — написала Шарапова в социальных сетях.

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.

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