Дарья Касаткина вышла во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв Синякову
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17-я ракетка мира австралийская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2025. На старте соревнований она обыграла 63-ю ракетку мира из Чехии Катержину Синякову со счётом 6:1, 3:6, 6:2.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2025, понедельник. 17:40 МСК
17
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|6
|
|6
|2
63
Катержина Синякова
К. Синякова
Встреча продолжалась 1 час 50 минут. В её рамках Касаткина два раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 19 заработанных. На счету Синяковой один эйс, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми заработанных.
Далее Дарья Касаткина встретится с победительницей матча Леолия Жанжан (Франция) — Ирина Бегу (Румыния).
«Ролан Гаррос» — 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.
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