Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дарья Касаткина — Катержина Синякова, результат матча 26 мая 2025, счет 2:1, 1-й круг Ролан Гаррос

Дарья Касаткина вышла во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв Синякову
Комментарии

17-я ракетка мира австралийская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2025. На старте соревнований она обыграла 63-ю ракетку мира из Чехии Катержину Синякову со счётом 6:1, 3:6, 6:2.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2025, понедельник. 17:40 МСК
Дарья Касаткина
17
Австралия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
1 		6 2
         
Катержина Синякова
63
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова

Встреча продолжалась 1 час 50 минут. В её рамках Касаткина два раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 19 заработанных. На счету Синяковой один эйс, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми заработанных.

Далее Дарья Касаткина встретится с победительницей матча Леолия Жанжан (Франция) — Ирина Бегу (Румыния).

«Ролан Гаррос» — 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.

Календарь "Ролан Гаррос"
Сетка "Ролан Гаррос"
Материалы по теме
Бадоса: когда проиграла первый сет, посмотрела на табличку Надаля в поисках вдохновения
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android