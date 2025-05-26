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Кузнецова: Осака действительно переборщила с маникюром и причёской на «Ролан Гаррос»

Кузнецова: Осака действительно переборщила с маникюром и причёской на «Ролан Гаррос»
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Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова высказалась о наряде японки Наоми Осаки на «Ролан Гаррос» — 2025.

Осака выступила на грунтовом мэйджоре в наряде, выполненном в стиле розовой японской сакуры. Её маникюр соответствовал стилю, однако, по всей видимости, длина ногтей мешала японке играть – один из них сломался. Наоми пришлось обстричь ногти прямо во время матча с Паулой Бадосой в первом круге. Встречу Осака проиграла со счётом 7:6 (7:1), 1:6, 4:6.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2025, понедельник. 15:00 МСК
Наоми Осака
49
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		1 4
6 1 		6 6
         
Паула Бадоса
10
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

«Наоми Осака всегда креативно подходит ко всем турнирам «Большого шлема». Nike разрабатывает для неё уникальную форму.

С маникюром (как и с причёской, на мой взгляд) Наоми действительно переборщила, когда я только его увидела, подумала, как она будет играть с такими ногтями. Платье в этот раз мне нравится больше, чем в прошлый. Правда, я за креативный подход, и мне всегда интересно, в чём появится Наоми», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

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Наоми Осаке пришлось подстричь ногти по ходу матча с Бадосой на «Ролан Гаррос» — 2025
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