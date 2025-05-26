Кузнецова: Осака действительно переборщила с маникюром и причёской на «Ролан Гаррос»

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова высказалась о наряде японки Наоми Осаки на «Ролан Гаррос» — 2025.
Осака выступила на грунтовом мэйджоре в наряде, выполненном в стиле розовой японской сакуры. Её маникюр соответствовал стилю, однако, по всей видимости, длина ногтей мешала японке играть – один из них сломался. Наоми пришлось обстричь ногти прямо во время матча с Паулой Бадосой в первом круге. Встречу Осака проиграла со счётом 7:6 (7:1), 1:6, 4:6.
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«Наоми Осака всегда креативно подходит ко всем турнирам «Большого шлема». Nike разрабатывает для неё уникальную форму.
С маникюром (как и с причёской, на мой взгляд) Наоми действительно переборщила, когда я только его увидела, подумала, как она будет играть с такими ногтями. Платье в этот раз мне нравится больше, чем в прошлый. Правда, я за креативный подход, и мне всегда интересно, в чём появится Наоми», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.
- 26 мая 2025
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