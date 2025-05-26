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Наоми Осака расплакалась на пресс-конференции после поражения на старте «Ролан Гаррос»

Наоми Осака расплакалась на пресс-конференции после поражения на старте «Ролан Гаррос»
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Чемпионка четырёх турниров «Большого шлема», 49-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака не смогла сдержать эмоций на пресс-конференции после поражения в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025. Осака со счётом 7:6 (7:1), 1:6, 4:6 проиграла 10-й ракетке мира испанке Пауле Бадосе.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2025, понедельник. 15:00 МСК
Наоми Осака
49
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		1 4
6 1 		6 6
         
Паула Бадоса
10
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

Фото: скриншот из видео с пресс-конференции «Ролан Гаррос»

Фото: скриншот из видео с пресс-конференции «Ролан Гаррос»

«Со временем мне всё больше кажется, что я должна играть лучше. Я ненавижу разочаровывать людей. Так что даже с Патриком [Муратоглу] – я недавно подумала: он ведь ушёл от работы с величайшей теннисисткой в истории к… ну, к какой-то хрени. Извините за плохие слова», — сказала Осака.

После чего начала плакать. Модератор прервал пресс-конференцию. Наоми вышла в слезах, а спустя несколько минут вернулась, успокоившись.

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