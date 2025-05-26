Наоми Осака расплакалась на пресс-конференции после поражения на старте «Ролан Гаррос»

Чемпионка четырёх турниров «Большого шлема», 49-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака не смогла сдержать эмоций на пресс-конференции после поражения в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025. Осака со счётом 7:6 (7:1), 1:6, 4:6 проиграла 10-й ракетке мира испанке Пауле Бадосе.
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Фото: скриншот из видео с пресс-конференции «Ролан Гаррос»
Фото: скриншот из видео с пресс-конференции «Ролан Гаррос»
«Со временем мне всё больше кажется, что я должна играть лучше. Я ненавижу разочаровывать людей. Так что даже с Патриком [Муратоглу] – я недавно подумала: он ведь ушёл от работы с величайшей теннисисткой в истории к… ну, к какой-то хрени. Извините за плохие слова», — сказала Осака.
После чего начала плакать. Модератор прервал пресс-конференцию. Наоми вышла в слезах, а спустя несколько минут вернулась, успокоившись.
- 26 мая 2025
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