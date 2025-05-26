«Об этом нельзя думать». Алькарас — о возможности выиграть 14 титулов на «Ролан Гаррос»

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас ответил, может ли он представить, что выиграет «Ролан Гаррос» 14 раз.

— Могли бы вы представить, что однажды вернётесь сюда с 14 титулами?

— Не могу, честно говоря. Об этом нельзя думать. Только один человек на планете смог это сделать. Я не могу представить, — сказал Алькарас на пресс-конференции.

На «Ролан Гаррос» вчера, 25 мая, прошла церемония чествования Рафаэля Надаля. На ней испанец, завершивший карьеру, простился с турниром, который выиграл рекордные 14 раз. Поддержать Рафаэля приехали другие представители «Большой четвёрки» — Роджер Федерер, Новак Джокович и Энди Маррей.