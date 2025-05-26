Карлос Алькарас ответил, что хотел бы перенести в теннис из жизни футболистов

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас ответил, что хотел бы перенести в теннис из жизни профессиональных футболистов.

«Чего бы я хотел, так это иметь дом. Футболисты, даже если они играют на выезде, обычно возвращаются домой ночевать, или, если они играют на выезде, они находят дом. Мы же неделю за неделей кочуем из отеля в отель, и у нас нет или не может быть понимания, что такое дом. Нам приходится переезжать из отеля в отель неделю за неделей, и мы не можем привыкнуть к месту, в котором находимся», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

На «Ролан Гаррос» — 2025 Карлос Алькарас вышел во второй круг, где встретится с Фабианом Марожаном.