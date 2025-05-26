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Рыбакина: если я хорошо физически готова, мне неважно, на каком покрытии играть

Рыбакина: если я хорошо физически готова, мне неважно, на каком покрытии играть
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Чемпионка Уимблдона-2022, 11-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась об универсальности своего игрового стиля.

«Думаю, это потому, что я играю агрессивно. Конечно, я предпочитаю более быстрые корты. Но даже здесь, на грунте, я думаю, что моя подача может хорошо работать. Может быть, этого не было сегодня, однако она всё равно даёт мне некоторое преимущество. Агрессивный стиль игры на грунте тоже имеет место быть. Я могу пробовать больше выходить к сетке. Стараться заканчивать розыгрыши быстрее. Но в то же время мне нужно быть более терпеливой. Однако в целом — только агрессивный стиль. Если я хорошо физически готова и хорошо двигаюсь, то неважно, на каком покрытии играю», — сказала Рыбакина на пресс-конференции после выхода во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025.

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