Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас: надеюсь, скоро придёт моя очередь сыграть на корте Филиппа Шатрье

Карлос Алькарас: надеюсь, скоро придёт моя очередь сыграть на корте Филиппа Шатрье
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас ответил, что для него значит корт Филиппа Шатрье на «Ролан Гаррос».

«Я не против играть на корте Сюзан Ленглен. Очевидно, что корт Филиппа Шатрье — очень особенный для меня, но нужно адаптироваться. Ленглен — это также замечательный корт, на котором я сыграл много прекрасных матчей и показал хороший теннис. Надеюсь, скоро придёт моя очередь на Шатрье, однако это не то, на что я не обращаю особое внимание. Нужно адаптироваться к каждому корту, на котором играешь», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

На старте Открытого чемпионата Франции Алькарас одолел итальянца Джулио Цеппьери со счётом 6:3, 6:4, 6:2. Далее Карлос встретится с Фабианом Марожаном из Венгрии.

Календарь "Ролан Гаррос"
Сетка "Ролан Гаррос"
Материалы по теме
Карлос Алькарас ответил, что хотел бы перенести в теннис из жизни футболистов
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android