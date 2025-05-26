Карлос Алькарас: надеюсь, скоро придёт моя очередь сыграть на корте Филиппа Шатрье

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас ответил, что для него значит корт Филиппа Шатрье на «Ролан Гаррос».

«Я не против играть на корте Сюзан Ленглен. Очевидно, что корт Филиппа Шатрье — очень особенный для меня, но нужно адаптироваться. Ленглен — это также замечательный корт, на котором я сыграл много прекрасных матчей и показал хороший теннис. Надеюсь, скоро придёт моя очередь на Шатрье, однако это не то, на что я не обращаю особое внимание. Нужно адаптироваться к каждому корту, на котором играешь», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

На старте Открытого чемпионата Франции Алькарас одолел итальянца Джулио Цеппьери со счётом 6:3, 6:4, 6:2. Далее Карлос встретится с Фабианом Марожаном из Венгрии.