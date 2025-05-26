Бен Шелтон — третий, кто одержал 25 побед на ТБШ в меньшем количестве матчей с 2005 года

13-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон стал третьим игроком, который одержал 25 побед в мужском одиночном разряде на турнирах «Большого шлема» в меньшем количестве матчей (35) с 2005 года. По этому показателю он сравнялся с Новаком Джоковичем и Жо-Вильфридом Цонгой. Меньше встреч понадобилось лишь испанцам Рафаэлю Надалю и Карлосу Алькарасу (по 32).

В первом круге Открытого чемпионата Франции — 2025 Бен Шелтон обыграл итальянца Лоренцо Сонего со счётом 6:4, 4:6, 3:6, 6:2, 6:3. Далее Шелтон встретится с представителем Франции Юго Гастоном.

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом соревнований является Карлос Алькарас.