Бен Шелтон — третий, кто одержал 25 побед на ТБШ в меньшем количестве матчей с 2005 года
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13-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон стал третьим игроком, который одержал 25 побед в мужском одиночном разряде на турнирах «Большого шлема» в меньшем количестве матчей (35) с 2005 года. По этому показателю он сравнялся с Новаком Джоковичем и Жо-Вильфридом Цонгой. Меньше встреч понадобилось лишь испанцам Рафаэлю Надалю и Карлосу Алькарасу (по 32).
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
25 мая 2025, воскресенье. 21:35 МСК
13
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
3 : 2
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|4
|3
|6
|6
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|6
|6
|2
|3
44
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
В первом круге Открытого чемпионата Франции — 2025 Бен Шелтон обыграл итальянца Лоренцо Сонего со счётом 6:4, 4:6, 3:6, 6:2, 6:3. Далее Шелтон встретится с представителем Франции Юго Гастоном.
«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом соревнований является Карлос Алькарас.
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