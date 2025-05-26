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Бен Шелтон — третий, кто одержал 25 побед на ТБШ в меньшем количестве матчей с 2005 года

Бен Шелтон — третий, кто одержал 25 побед на ТБШ в меньшем количестве матчей с 2005 года
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13-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон стал третьим игроком, который одержал 25 побед в мужском одиночном разряде на турнирах «Большого шлема» в меньшем количестве матчей (35) с 2005 года. По этому показателю он сравнялся с Новаком Джоковичем и Жо-Вильфридом Цонгой. Меньше встреч понадобилось лишь испанцам Рафаэлю Надалю и Карлосу Алькарасу (по 32).

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
25 мая 2025, воскресенье. 21:35 МСК
Бен Шелтон
13
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		4 3 6 6
4 		6 6 2 3
             
Лоренцо Сонего
44
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего

В первом круге Открытого чемпионата Франции — 2025 Бен Шелтон обыграл итальянца Лоренцо Сонего со счётом 6:4, 4:6, 3:6, 6:2, 6:3. Далее Шелтон встретится с представителем Франции Юго Гастоном.

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом соревнований является Карлос Алькарас.

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