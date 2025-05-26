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Ришар Гаске — Теренс Атман, результат матча 26 мая 2025 года, счет 3:1, первый круг «Ролан Гаррос»

Гаске отложил завершение карьеры, обыграв Атмана в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025
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Бывшая седьмая ракетка (ныне 166-я), 38-летний французский теннисист Ришар Гаске вышел во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2025, понедельник. 17:45 МСК
Теренс Атман
121
Франция
Теренс Атман
Т. Атман
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		6 3 0
6 		2 6 6
             
Ришар Гаске
166
Франция
Ришар Гаске
Р. Гаске

В стартовом матче Гаске (WC) со счётом 6:2, 2:6, 6:3, 6:0 обыграл 121-ю ракетку мира 23-летнего соотечественника Теренса Атмана (WC). Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 20 минут. В её рамках Гаске три раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 8 брейк-пойнтов из 17 реализованных. На счету Атмана шесть эйсов, 10 двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Напомним, для Гаске «Ролан Гаррос» станет последним турниром в карьере. Победив в первом круге, Ришар отложил завершение своей карьеры.

Следующим соперником Гаске в Париже станет победитель матча Янник Синнер (Италия, 1) – Артур Риндеркнеш (Франция).

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