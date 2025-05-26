Гаске отложил завершение карьеры, обыграв Атмана в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025

Бывшая седьмая ракетка (ныне 166-я), 38-летний французский теннисист Ришар Гаске вышел во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025.
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В стартовом матче Гаске (WC) со счётом 6:2, 2:6, 6:3, 6:0 обыграл 121-ю ракетку мира 23-летнего соотечественника Теренса Атмана (WC). Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 20 минут. В её рамках Гаске три раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 8 брейк-пойнтов из 17 реализованных. На счету Атмана шесть эйсов, 10 двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми.
Напомним, для Гаске «Ролан Гаррос» станет последним турниром в карьере. Победив в первом круге, Ришар отложил завершение своей карьеры.
Следующим соперником Гаске в Париже станет победитель матча Янник Синнер (Италия, 1) – Артур Риндеркнеш (Франция).
- 26 мая 2025
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