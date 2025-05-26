Екатерина Александрова стартовала с уверенной победы на «Ролан Гаррос» — 2025

20-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2025. В первом круге она обыграла итальянку Лючию Бронцетти (57-я в рейтинге) со счётом 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. В её рамках Александрова один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Бронцетти ни одного эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

Далее Екатерина Александрова встретится с победительницей матча Тэйлор Таунсенд (США) — Элизабетта Коччаретто (Италия).

«Ролан Гаррос» — 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.