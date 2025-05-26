Екатерина Александрова стартовала с уверенной победы на «Ролан Гаррос» — 2025
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20-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2025. В первом круге она обыграла итальянку Лючию Бронцетти (57-я в рейтинге) со счётом 6:3, 6:2.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2025, понедельник. 19:40 МСК
57
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти
Окончен
0 : 2
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20
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. В её рамках Александрова один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Бронцетти ни одного эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.
Далее Екатерина Александрова встретится с победительницей матча Тэйлор Таунсенд (США) — Элизабетта Коччаретто (Италия).
«Ролан Гаррос» — 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.
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