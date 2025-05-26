Мэдисон Киз разгромила Дарью Сэвилл в первом круге «Ролан Гаррос»

Восьмая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2025. В первом круге она одолела 137-ю ракетку мира из Австралии Дарью Сэвилл со счётом 6:2, 6:1.

Встреча продолжалась 58 минут. В её рамках Киз один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Сэвилл один эйс, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

Далее Мэдисон Киз встретится с британской теннисисткой Кэти Бултер.

«Ролан Гаррос» — 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.