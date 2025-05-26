Мэдисон Киз разгромила Дарью Сэвилл в первом круге «Ролан Гаррос»
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Восьмая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2025. В первом круге она одолела 137-ю ракетку мира из Австралии Дарью Сэвилл со счётом 6:2, 6:1.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2025, понедельник. 20:15 МСК
8
Мэдисон Киз
М. Киз
Окончен
2 : 0
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137
Дарья Сэвилл
Д. Сэвилл
Встреча продолжалась 58 минут. В её рамках Киз один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Сэвилл один эйс, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.
Далее Мэдисон Киз встретится с британской теннисисткой Кэти Бултер.
«Ролан Гаррос» — 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.
Комментарии
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