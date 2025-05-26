Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стэн Вавринка: моя карьера подходит к концу, с каждой неделей я всё ближе к этому

Стэн Вавринка: моя карьера подходит к концу, с каждой неделей я всё ближе к этому
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка после поражения на старте «Ролан Гаррос» — 2025 признался, что близок к завершению профессиональной карьеры.

В матче первого круга «Ролан Гаррос» Вавринка (WC) со счётом 6:7 (6:8), 3:6, 2:6 проиграл 55-й ракетке мира из Великобритании Джейкобу Фирнли.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2025, понедельник. 15:45 МСК
Джейкоб Фирнли
55
Великобритания
Джейкоб Фирнли
Д. Фирнли
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 8 		6 6
6 6 		3 2
             
Стэн Вавринка
138
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка

– Наверное, задам очевидный вопрос. В контексте того, что происходит, есть ли у вас мысли о том, чтобы закончить? На каком этапе карьеры вы сейчас находитесь?
– Я сижу сейчас перед вами после поражения в первом круге «Ролан Гаррос» (улыбается). Конечно, моя карьера подходит к концу. Я точно не завершаю её сейчас – но с каждой неделей я всё ближе к этому.

В целом я считаю, что показываю хороший теннис. Я всё ещё хорошо двигаюсь, всё ещё наслаждаюсь. Однако мне становится всё труднее переживать эти поражения. Во всём есть баланс – потому что ты чем-то жертвуешь, чтобы быть на таком уровне. И нужно, чтобы на другой чаше весов тоже были какие то победы. Пока их у меня немного. Недостаточно. Но посмотрим, — сказал Вавринка на пресс-конференции.

Материалы по теме
Хачанов с красивым счётом вышел во 2-й круг «РГ». Кудерметова и Самсонова тоже идут дальше
Хачанов с красивым счётом вышел во 2-й круг «РГ». Кудерметова и Самсонова тоже идут дальше
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android