Стэн Вавринка: моя карьера подходит к концу, с каждой неделей я всё ближе к этому

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка после поражения на старте «Ролан Гаррос» — 2025 признался, что близок к завершению профессиональной карьеры.
В матче первого круга «Ролан Гаррос» Вавринка (WC) со счётом 6:7 (6:8), 3:6, 2:6 проиграл 55-й ракетке мира из Великобритании Джейкобу Фирнли.
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– Наверное, задам очевидный вопрос. В контексте того, что происходит, есть ли у вас мысли о том, чтобы закончить? На каком этапе карьеры вы сейчас находитесь?
– Я сижу сейчас перед вами после поражения в первом круге «Ролан Гаррос» (улыбается). Конечно, моя карьера подходит к концу. Я точно не завершаю её сейчас – но с каждой неделей я всё ближе к этому.
В целом я считаю, что показываю хороший теннис. Я всё ещё хорошо двигаюсь, всё ещё наслаждаюсь. Однако мне становится всё труднее переживать эти поражения. Во всём есть баланс – потому что ты чем-то жертвуешь, чтобы быть на таком уровне. И нужно, чтобы на другой чаше весов тоже были какие то победы. Пока их у меня немного. Недостаточно. Но посмотрим, — сказал Вавринка на пресс-конференции.
- 26 мая 2025
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