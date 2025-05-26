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«Не понимаю, что происходит». Фриц прокомментировал ранний вылет с «Ролан Гаррос» — 2025

«Не понимаю, что происходит». Фриц прокомментировал ранний вылет с «Ролан Гаррос» — 2025
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Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц прокомментировал неудачное выступление на «Ролан Гаррос» — 2025. Фриц (4) потерпел поражение в первом же круге от 66-й ракетки мира из Германии Даниэля Альтмайера. Их поединок завершился со счётом 7:5, 3:6, 6:3, 6:1 в пользу немца.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2025, понедельник. 14:45 МСК
Даниэль Альтмайер
66
Германия
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
7 		3 6 6
5 		6 3 1
             
Тейлор Фриц
4
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

«В целом я чувствую, что играю довольно хорошо, но случается несколько моментов, когда я играю ужасно. И это когда я отстаю на брейк, когда мы находимся на расстоянии 0:30, 15:30, это так сильно давит. Честно говоря, не понимаю, что происходит. На самом деле, я играю в свой худший теннис.

Честно говоря, я не очень хорошо двигаюсь по корту. Теряю равновесие, мой ритм сбивается. Часто допускаю ошибки, оступаюсь. Мадрид был единственным периодом за весь сезон, когда я чувствовал, что хорошо двигаюсь на грунте. Не то чтобы я чувствовал себя плохо в абсолютном смысле. Бо́льшую часть времени я чувствую себя довольно хорошо, но, возможно, я ошибся в оценке состояния своей лодыжки. Поскольку сегодня до конца матча меня это не сильно беспокоило, я не придал этому большого значения. Это вызывало дискомфорт, однако это не причина моего сегодняшнего поражения», — сказал Фриц на пресс-конференции.

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