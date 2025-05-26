«Не понимаю, что происходит». Фриц прокомментировал ранний вылет с «Ролан Гаррос» — 2025

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц прокомментировал неудачное выступление на «Ролан Гаррос» — 2025. Фриц (4) потерпел поражение в первом же круге от 66-й ракетки мира из Германии Даниэля Альтмайера. Их поединок завершился со счётом 7:5, 3:6, 6:3, 6:1 в пользу немца.

«В целом я чувствую, что играю довольно хорошо, но случается несколько моментов, когда я играю ужасно. И это когда я отстаю на брейк, когда мы находимся на расстоянии 0:30, 15:30, это так сильно давит. Честно говоря, не понимаю, что происходит. На самом деле, я играю в свой худший теннис.

Честно говоря, я не очень хорошо двигаюсь по корту. Теряю равновесие, мой ритм сбивается. Часто допускаю ошибки, оступаюсь. Мадрид был единственным периодом за весь сезон, когда я чувствовал, что хорошо двигаюсь на грунте. Не то чтобы я чувствовал себя плохо в абсолютном смысле. Бо́льшую часть времени я чувствую себя довольно хорошо, но, возможно, я ошибся в оценке состояния своей лодыжки. Поскольку сегодня до конца матча меня это не сильно беспокоило, я не придал этому большого значения. Это вызывало дискомфорт, однако это не причина моего сегодняшнего поражения», — сказал Фриц на пресс-конференции.