Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мне нужны были победы». Новак Джокович — о титуле на турнире ATP-250 в Женеве

«Мне нужны были победы». Новак Джокович — о титуле на турнире ATP-250 в Женеве
Аудио-версия:
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что для него значила победа на грунтовом турнире категории ATP-250 в Женеве (Швейцария). В решающем матче Новак одолел Хуберта Хуркача со счётом 5:7, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).

«Мне нужны были победы, особенно на этом покрытии. С первых турниров играть на грунте для меня не совсем естественно. Я из тех теннисистов, которым нужно провести несколько встреч перед подобными турнирами. Именно поэтому я поехал в Женеву. Рууд, который доминировал там последние три года, не поехал, так что сказал ему спасибо, что он не поехал и позволил мне выиграть. Конечно, сейчас чувствую себя совсем иначе, чем две недели назад. Когда ты проигрываешь пару поединков, начинаешь сомневаться в своей игре и не хочешь оказаться в таком состоянии на «Ролан Гаррос», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Материалы по теме
Джокович рассказал, как Маррей пошутил над ним после завоевания титула в Женеве
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android