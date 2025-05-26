«Мне нужны были победы». Новак Джокович — о титуле на турнире ATP-250 в Женеве

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что для него значила победа на грунтовом турнире категории ATP-250 в Женеве (Швейцария). В решающем матче Новак одолел Хуберта Хуркача со счётом 5:7, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).

«Мне нужны были победы, особенно на этом покрытии. С первых турниров играть на грунте для меня не совсем естественно. Я из тех теннисистов, которым нужно провести несколько встреч перед подобными турнирами. Именно поэтому я поехал в Женеву. Рууд, который доминировал там последние три года, не поехал, так что сказал ему спасибо, что он не поехал и позволил мне выиграть. Конечно, сейчас чувствую себя совсем иначе, чем две недели назад. Когда ты проигрываешь пару поединков, начинаешь сомневаться в своей игре и не хочешь оказаться в таком состоянии на «Ролан Гаррос», — сказал Джокович на пресс-конференции.