Янник Синнер выиграл стартовый сет на «Ролан Гаррос» — 2025
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Завершился первый сет матча трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира итальянца Янника Синнера с 75-м номером мирового рейтинга представителем Франции Артуром Риндеркнешем в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025. Первую партию со счётом 6:4 выиграл Синнер.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2025, понедельник. 21:30 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|
|1
75
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Стартовый сет данного поединка продлился 42 минуты. В его рамках Синнер реализовал единственный брейк-пойнт, Риндеркнеш не смог реализовать три заработанных.
В случае победы Синнер во втором круге выйдет на бывшую седьмую ракетку мира (ныне 166-ю) 38-летнего француза Ришара Гаске (WC).
В прошлом году на «Ролан Гаррос» Синнер дошёл до полуфинала, где в пяти сетах уступил будущему чемпиону Карлосу Алькарасу.
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