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«Мечтаю, что смогу получить такое прощание». Джокович — о чествовании Надаля на «РГ»

«Мечтаю, что смогу получить такое прощание». Джокович — о чествовании Надаля на «РГ»
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о чествовании Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос» — 2025, а также поделился мыслями о завершении карьеры.

«Честно говоря, я тоже думал о конце своей карьеры вчера, когда мы наблюдали за Рафой и его речью. Разговоры с Федерером и Марреем об их прощании… воспоминания и размышления о соперничестве… Конечно, часть меня гордится тем, что я всё ещё здесь и иду вперёд. Но в то же время мне было грустно. До сих пор грущу, что они все ушли. Эти парни были для меня самой большой мотивацией. Поэтому я соревновался так интенсивно и так долго. Считаю, что Рафа заслужил то, что получил вчера, во всей красе. Конечно, каждый из нас мечтает, чтобы его запомнили таким образом и прославили. Мечтаю, что однажды смогу получить такое прощание от мира тенниса. Не думал о точной дате или моменте, если вас это интересует. Скорее, думал о том, как прекрасен этот момент. Я испытывал эмоции, слушая его речь и видя реакцию его семьи и членов команды. Это был действительно душевный момент. Даже несмотря на то, что мы были самыми яростными соперниками…

Это тот личный момент, когда ты выплёскиваешь своё сердце на площадке, как он сделал вчера. Это почти невозможно, чтобы не тронуть тебя до глубины души. Именно это мы в основном и говорили ему, когда были на корте. Спасибо и благодарность «Ролан Гаррос» за то, что они проделали такую потрясающую работу в честь Рафы», — сказал Джокович на пресс-конференции.

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