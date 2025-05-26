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«У меня по-прежнему большие цели». Джокович — о возможности выиграть 25-й ТБШ

«У меня по-прежнему большие цели». Джокович — о возможности выиграть 25-й ТБШ
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о возможности завоевать 25-й мэйджор в карьере. В первом круге «Ролан Гаррос» — 2025 Джокович встретится с американцем Маккензи Макдональдом.

«Я уже давно хочу выиграть 25-й турнир, но после титула в Женеве чувствую себя более уверенно. Стал позитивнее относиться к своему теннису. Мне нужно было выйти на тот уровень, когда я могу думать о таком турнире, как «Ролан Гаррос». У меня по-прежнему большие цели, большие амбиции. Я сосредоточусь на первом круге и надеюсь добиться наилучшего результата», — сказал Джокович на пресс-конференции.

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