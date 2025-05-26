Синнер — Риндеркнеш: итальянец уверенно выиграл 2-й сет матча на старте «Ролан Гаррос»

Завершился второй сет матча трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира итальянца Янника Синнера с 75-м номером мирового рейтинга, представителем Франции Артуром Риндеркнешем в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025. Вторую партию со счётом 6:3 выиграл Синнер, тем самым он повёл 2:0 в матче.
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Второй сет данного поединка продлился 36 минут. В его рамках Синнер реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных, при этом в геймах на своей подаче не позволил своему сопернику даже заработать брейк-пойнты.
В случае победы Синнер во втором круге выйдет на бывшую седьмую ракетку мира (ныне 166-ю) 38-летнего француза Ришара Гаске (WC).
В прошлом году на «Ролан Гаррос» Синнер дошёл до полуфинала, где в пяти сетах проиграл будущему чемпиону Карлосу Алькарасу.
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