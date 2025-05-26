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Синнер — Риндеркнеш: итальянец уверенно выиграл 2-й сет матча на старте «Ролан Гаррос»

Синнер — Риндеркнеш: итальянец уверенно выиграл 2-й сет матча на старте «Ролан Гаррос»
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Завершился второй сет матча трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира итальянца Янника Синнера с 75-м номером мирового рейтинга, представителем Франции Артуром Риндеркнешем в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025. Вторую партию со счётом 6:3 выиграл Синнер, тем самым он повёл 2:0 в матче.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2025, понедельник. 21:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7
4 		3 5
             
Артур Риндеркнеш
75
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш

Второй сет данного поединка продлился 36 минут. В его рамках Синнер реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных, при этом в геймах на своей подаче не позволил своему сопернику даже заработать брейк-пойнты.

В случае победы Синнер во втором круге выйдет на бывшую седьмую ракетку мира (ныне 166-ю) 38-летнего француза Ришара Гаске (WC).

В прошлом году на «Ролан Гаррос» Синнер дошёл до полуфинала, где в пяти сетах проиграл будущему чемпиону Карлосу Алькарасу.

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