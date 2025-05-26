«Мы оба отметили, что пора остановиться». Джокович — о завершении работы с Марреем

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о завершении сотрудничества с титулованным британцем Энди Марреем.

«Мне очень нравилось общаться с ним. Я по-прежнему считаю его одним из самых знающих парней в теннисе. Кто бы ни был его следующим подопечным, ему повезёт, потому что Энди есть чем поделиться. Просто не сложилось в плане результатов. То, чего мы ожидали. Вот и всё. Сейчас я чувствую, что у нас более близкие отношения, чем раньше. Мы оба поговорили по телефону и пришли к единому мнению. Инициативы не было ни с одной стороны. Мы оба отметили, что нам пора остановиться», — сказал Джокович на пресс-конференции.

В ноябре 2024-го стало известно, что в 2025 году Новак Джокович будет выступать на некоторых турнирах под руководством Энди Маррея. В середине мая теннисисты завершили сотрудничество.