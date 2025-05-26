«Ролан Гаррос» — 2025, женщины, одиночный разряд: результаты второго игрового дня

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 26 мая, на грунтовых кортах Парижа (Франция) состоялся второй игровой день «Ролан Гаррос» — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных матчей первого круга Открытого чемпионата Франции.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025. Первый круг, женщины. Частичные результаты 26 мая: