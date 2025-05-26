«Ролан Гаррос» — 2025, женщины, одиночный разряд: результаты второго игрового дня
Сегодня, 26 мая, на грунтовых кортах Парижа (Франция) состоялся второй игровой день «Ролан Гаррос» — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных матчей первого круга Открытого чемпионата Франции.
Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025. Первый круг, женщины. Частичные результаты 26 мая:
- Эмма Радукану (Великобритания) — Ван Синьюй (Китай) — 7:5, 4:6, 6:3;
- Вероника Кудерметова (Россия) — Виктория Томова (Болгария) — 7:5, 6:1;
- Елена Рыбакина (Казахстан) — Хулия Риера (Аргентина) — 6:1, 4:6, 6:4;
- Ребекка Шрамкова (Словакия) — Ига Швёнтек (Польша) — 3:6, 3:6;
- Маяр Шериф Ахмед Шериф (Египет) — Людмила Самсонова (Россия) — 6:7 (3:7), 2:6;
- Наоми Осака (Япония) — Паула Бадоса (Испания) — 7:6 (7:1), 1:6, 4:6;
- Дарья Касаткина (Австралия) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:1, 3:6, 6:2;
- Полина Кудерметова (Россия) — Елена Остапенко (Латвия) — 7:5, 0:6, 2:6;
- Лючия Бронцетти (Италия) — Екатерина Александрова (Россия) — 3:6, 2:6;
- Мэдисон Киз (США) — Дарья Сэвилл (Австралия) — 6:2, 6:1.
Комментарии