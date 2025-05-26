Серена Уильямс снялась у мистера Биста — четверо близняшек не смогли принять её подачу

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс снялась в ролике одного из самых известных YouTube-блогеров мира — мистера Биста (настоящее имя — Джимми Дональдсон).

В его рамках мистер Бист пригласил на корт четырёх близняшек, которые вместе должны были хотя бы раз принять подачу Серены. За это блогер обещал им выплатить $ 100 тыс. Однако девушки задачу выполнить не смогли, деньги ушли Серене, которая отправила их на благотворительность.

Фото: из личного архива Серены Уильямс

«У меня был невероятный день на корте вместе с мистером Бистом. Фанатка здесь! Мы много смеялись, собирали деньги на благотворительность и создали незабываемые воспоминания. Пришлось победить четырёх дам одновременно…» — подписала фото Серена.