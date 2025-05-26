Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Серена Уильямс снялась у мистера Биста — четверо близняшек не смогли принять её подачу

Серена Уильямс снялась у мистера Биста — четверо близняшек не смогли принять её подачу
Аудио-версия:
Комментарии

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс снялась в ролике одного из самых известных YouTube-блогеров мира — мистера Биста (настоящее имя — Джимми Дональдсон).

В его рамках мистер Бист пригласил на корт четырёх близняшек, которые вместе должны были хотя бы раз принять подачу Серены. За это блогер обещал им выплатить $ 100 тыс. Однако девушки задачу выполнить не смогли, деньги ушли Серене, которая отправила их на благотворительность.

Фото: из личного архива Серены Уильямс

«У меня был невероятный день на корте вместе с мистером Бистом. Фанатка здесь! Мы много смеялись, собирали деньги на благотворительность и создали незабываемые воспоминания. Пришлось победить четырёх дам одновременно…» — подписала фото Серена.

Фото: из личного архива Серены Уильямс

Материалы по теме
«Не могу ей не сочувствовать». Серена наконец-то поняла, через какой ужас прошла Шарапова
«Не могу ей не сочувствовать». Серена наконец-то поняла, через какой ужас прошла Шарапова
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android