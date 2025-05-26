Швёнтек стала действующей теннисисткой, выигравшей наибольшее количество матчей на «РГ»
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» польская теннисистка Ига Швёнтек стала действующим игроком, победившим в наибольшем количестве матчей в основной сетке женского одиночного разряда на Открытом чемпионате Франции (36). После неё по этому показателю идут Слоан Стивенс (35), Петра Квитова (30), Элина Свитолина (30), Анастасия Павлюченкова (29) и Виктория Азаренко (29).
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2025, понедельник. 13:10 МСК
42
Ребекка Шрамкова
Р. Шрамкова
Окончен
0 : 2
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5
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
На старте «Ролан Гаррос» — 2025 Ига Швёнтек обыграла Ребекку Шрамкову со счётом 6:3, 6:3. Далее Швёнтек встретится с британкой Эммой Радукану.
«Ролан Гаррос» — 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек.
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