Швёнтек стала действующей теннисисткой, выигравшей наибольшее количество матчей на «РГ»

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» польская теннисистка Ига Швёнтек стала действующим игроком, победившим в наибольшем количестве матчей в основной сетке женского одиночного разряда на Открытом чемпионате Франции (36). После неё по этому показателю идут Слоан Стивенс (35), Петра Квитова (30), Элина Свитолина (30), Анастасия Павлюченкова (29) и Виктория Азаренко (29).

На старте «Ролан Гаррос» — 2025 Ига Швёнтек обыграла Ребекку Шрамкову со счётом 6:3, 6:3. Далее Швёнтек встретится с британкой Эммой Радукану.

«Ролан Гаррос» — 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек.