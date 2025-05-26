Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Швёнтек стала действующей теннисисткой, выигравшей наибольшее количество матчей на «РГ»

Швёнтек стала действующей теннисисткой, выигравшей наибольшее количество матчей на «РГ»
Комментарии

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» польская теннисистка Ига Швёнтек стала действующим игроком, победившим в наибольшем количестве матчей в основной сетке женского одиночного разряда на Открытом чемпионате Франции (36). После неё по этому показателю идут Слоан Стивенс (35), Петра Квитова (30), Элина Свитолина (30), Анастасия Павлюченкова (29) и Виктория Азаренко (29).

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2025, понедельник. 13:10 МСК
Ребекка Шрамкова
42
Словакия
Ребекка Шрамкова
Р. Шрамкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Ига Швёнтек
5
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

На старте «Ролан Гаррос» — 2025 Ига Швёнтек обыграла Ребекку Шрамкову со счётом 6:3, 6:3. Далее Швёнтек встретится с британкой Эммой Радукану.

«Ролан Гаррос» — 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек.

Календарь "Ролан Гаррос"
Сетка "Ролан Гаррос"
Материалы по теме
«Придётся напрячься». Швёнтек высказалась о встрече с Радукану во 2-м круге «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android