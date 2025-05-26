Хачанов высказался о предстоящем матче на «РГ» с Офнером, которому проиграл в Женеве

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о предстоящем матче с австрийцем Себастьяном Офнером во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025.
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На прошлой неделе Хачанов со счётом 6:4, 4:6, 4:6 уступил Офнеру в четвертьфинале турнира в Женеве.
– Как это будет: увидитесь перед матчем и скажете друг другу «опять ты» или такого не происходит обычно?
– Да я бы вообще ничего не говорил. Хотя он нормальный парень, всегда с улыбкой, добрый и приветливый, для австрийца особенно. Однако такое происходит время от времени, в прошлом году у меня с [Франсиско] Серундоло было вообще пять матчей. Не подряд, но много раз пересекались.
Сейчас условия чуть другие, турнир больше, только мячи те же. Посмотрим, насколько я могу поднять свой уровень, чтобы теперь его одолеть. Посмотрим внимательно, чем таким он создавал мне больше всего проблем в прошлой встрече, — приводит слова Хачанова Sports.ru.
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