Янник Синнер вышел во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025, обыграв Риндеркнеша

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер успешно стартовал на «Ролан Гаррос» — 2025.

В матче первого круга Синнер (1) со счётом 6:4, 6:3, 7:5 обыграл 75-ю ракетку мира из Франции Артура Риндеркнеша.

Встреча Синнера с Риндеркнешем продлилась 2 часа и 17 минут. В её рамках Янник четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Артура семь эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Отметим, что в третьем сете Синнер уступал со счётом 0:4, но сумел отыграться.

Следующим соперником Синнера в Париже станет бывшая седьмая ракетка мира (ныне 166-я) 38-летний француз Ришар Гаске (WC).