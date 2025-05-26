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Янник Синнер — Артур Риндеркнеш, результат матча 26 мая 2025 года, счет 3:0, первый круг «Ролан Гаррос»

Янник Синнер вышел во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025, обыграв Риндеркнеша
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер успешно стартовал на «Ролан Гаррос» — 2025.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2025, понедельник. 21:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7
4 		3 5
             
Артур Риндеркнеш
75
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш

В матче первого круга Синнер (1) со счётом 6:4, 6:3, 7:5 обыграл 75-ю ракетку мира из Франции Артура Риндеркнеша.

Встреча Синнера с Риндеркнешем продлилась 2 часа и 17 минут. В её рамках Янник четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Артура семь эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Отметим, что в третьем сете Синнер уступал со счётом 0:4, но сумел отыграться.

Следующим соперником Синнера в Париже станет бывшая седьмая ракетка мира (ныне 166-я) 38-летний француз Ришар Гаске (WC).

Сетка «Ролан Гаррос» - 2025 (М)
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