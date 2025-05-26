Янник Синнер вышел во второй круг «Ролан Гаррос» — 2025, обыграв Риндеркнеша
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер успешно стартовал на «Ролан Гаррос» — 2025.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2025, понедельник. 21:30 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|7
|
|3
|5
75
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
В матче первого круга Синнер (1) со счётом 6:4, 6:3, 7:5 обыграл 75-ю ракетку мира из Франции Артура Риндеркнеша.
Встреча Синнера с Риндеркнешем продлилась 2 часа и 17 минут. В её рамках Янник четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Артура семь эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.
Отметим, что в третьем сете Синнер уступал со счётом 0:4, но сумел отыграться.
Следующим соперником Синнера в Париже станет бывшая седьмая ракетка мира (ныне 166-я) 38-летний француз Ришар Гаске (WC).
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