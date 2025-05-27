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«Ролан Гаррос» — 2025, женщины, одиночный разряд: расписание третьего игрового дня

«Ролан Гаррос» — 2025, женщины, одиночный разряд: расписание третьего игрового дня
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Сегодня, 27 мая, на грунтовых кортах Парижа (Франция) продолжатся матчи «Ролан Гаррос» — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей третьего игрового дня женской сетки Открытого чемпионата Франции.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025. Женщины. Первый круг, 27 мая (время московское):

  • 12:00. Мирра Андреева (Россия) — Кристина Букша (Испания);
  • 12:00. Янина Викмайер (Бельгия) — Виктория Азаренко (Беларусь);
  • 12:00. Оксана Селехметьева (Россия) — Маркета Вондроушова (Чехия);
  • 13:00. Варвара Грачёва (Франция) — Софья Кенин (США);
  • 14:00. Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Эшлин Крюгер (США);
  • 14:00. Онс Жабер (Тунис) — Магдалена Френх (Польша);
  • 14:00. Элина Аванесян (Армения) — Ангелина Калинина (Украина);
  • 14:30. Оливия Гадеки (Австралия) — Кори Гауфф (США);
  • 15:30. Анка-Алексия Тодони (Румыния) — Джессика Пегула (США);
  • 15:30. Сонай Картал (Великобритания) — Эрика Андреева (Россия);
  • 17:30. Каролина Мухова (Чехия) — Алисия Паркс (США);
  • 17:30. Анна Калинская (Россия) — Мари Боузкова (Чехия).
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Календарь «Ролан Гаррос» — 2025 (ж)
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