У Синнера серия из 15 побед на ТБШ. За 20 лет лишь ещё четыре игрока добивались подобного

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал пятым игроком за последние 20 лет, которому удалось победить в 15 матчах подряд в основных сетках турниров «Большого шлема» у мужчин, сообщает Opta Ace.

Синнер продлил свою выдающуюся серию на старте «Ролан Гаррос» — 2025. В матче первого круга Синнер (1) со счётом 6:4, 6:3, 7:5 одолел 75-ю ракетку мира из Франции Артура Риндеркнеша.

За последние 20 лет подобные серии на турнирах «Большого шлема» демонстрировали лишь швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас.