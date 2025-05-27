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У Синнера серия из 15 побед на ТБШ. За 20 лет лишь ещё четыре игрока добивались подобного

У Синнера серия из 15 побед на ТБШ. За 20 лет лишь ещё четыре игрока добивались подобного
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал пятым игроком за последние 20 лет, которому удалось победить в 15 матчах подряд в основных сетках турниров «Большого шлема» у мужчин, сообщает Opta Ace.

Синнер продлил свою выдающуюся серию на старте «Ролан Гаррос» — 2025. В матче первого круга Синнер (1) со счётом 6:4, 6:3, 7:5 одолел 75-ю ракетку мира из Франции Артура Риндеркнеша.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2025, понедельник. 21:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7
4 		3 5
             
Артур Риндеркнеш
75
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш

За последние 20 лет подобные серии на турнирах «Большого шлема» демонстрировали лишь швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас.

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