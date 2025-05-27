Паула Бадоса — о травме спины: посмотрим, как я встану завтра, но сейчас всё хорошо

10-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса после выхода во второй круг «Ролан Гаррос» рассказала, беспокоят ли её боли в спине. На старте Открытого чемпионата Франции Паула обыграла Наоми Осаку со счётом 6:7 (1:7), 6:1, 6:4.
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«По правде говоря, моя спина в порядке уже две недели. Теперь физически я должна вернуться в форму. Сегодня я была удивлена, потому что смогла выдержать довольно высокую интенсивность. Посмотрим, как я встану завтра, но сейчас всё хорошо.
В этом виде спорта мы переживаем много эмоций, бывают очень и очень тяжёлые моменты. Со стороны этого не видно. Я пережила очень трудные моменты, когда ты не видишь смысла жизни. Когда ты находишься в таких моментах, кажется, что это происходит только с тобой. Очень важно, чтобы всё больше и больше людей говорили об этом. Это то, что сделала и Наоми», — сказала Бадоса на пресс-конференции.
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