Паула Бадоса — о травме спины: посмотрим, как я встану завтра, но сейчас всё хорошо

10-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса после выхода во второй круг «Ролан Гаррос» рассказала, беспокоят ли её боли в спине. На старте Открытого чемпионата Франции Паула обыграла Наоми Осаку со счётом 6:7 (1:7), 6:1, 6:4.

«По правде говоря, моя спина в порядке уже две недели. Теперь физически я должна вернуться в форму. Сегодня я была удивлена, потому что смогла выдержать довольно высокую интенсивность. Посмотрим, как я встану завтра, но сейчас всё хорошо.

В этом виде спорта мы переживаем много эмоций, бывают очень и очень тяжёлые моменты. Со стороны этого не видно. Я пережила очень трудные моменты, когда ты не видишь смысла жизни. Когда ты находишься в таких моментах, кажется, что это происходит только с тобой. Очень важно, чтобы всё больше и больше людей говорили об этом. Это то, что сделала и Наоми», — сказала Бадоса на пресс-конференции.