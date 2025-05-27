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Янник Синнер, «Ролан Гаррос» — 2025: результаты матчей на 26 мая, следующий соперник, путь к титулу

Янник Синнер, «Ролан Гаррос» — 2025: результаты матчей на 26 мая, следующий соперник
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер продолжает свой путь к титулу на «Ролан Гаррос» — 2025. «Чемпионат» публикует результат его первого поединка, а также потенциальный путь к победе на турнире.

Проведённые матчи Янника Синнера на «Ролан Гаррос» — 2025:

первый круг: Янник Синнер (Италия, 1) — Артур Риндеркнеш (Франция) — 6:4, 6:3, 7:5.

Следующий матч Янника Синнера на «Ролан Гаррос» — 2025:

второй круг: Янник Синнер (Италия, 1) – Ришар Гаске (Франция, WC).

Потенциальные соперники Янника Синнера к титулу на «Ролан Гаррос» — 2025:

третий круг: Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 26);
1/8 финала: Артюр Фис (Франция, 14);
1/4 финала: Джек Дрейпер (Великобритания, 5);
1/2 финала: Александр Зверев (Германия, 3);
финал: Карлос Алькарас (Испания, 2).

Сетка «Ролан Гаррос» — 2025 (М)
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