Даниэль Коллинз: моё личное пространство как женщины вызывает проблемы у многих людей

54-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз выразила недоумение после того, как в интернете её раскритиковали за просьбу к оператору предоставить больше места на турнире в Страсбурге.

«Я думаю, что очень часто именно мой ответ рассматривается как оскорбление. Думаю, что моё личное пространство как женщины вызывает проблемы у многих людей. На мой взгляд, это жалко. Почему мы говорим об этом? Посмотрите, кто стоит прямо надо мной, чтобы сфотографировать меня поближе, когда я пытаюсь сосредоточиться. Моя работа требует, чтобы я всегда была очень сосредоточена, физически, эмоционально и логически. Когда меня что-то беспокоит, моя реакция воспринимается как оскорбление. Вот чего я не понимаю», — сказала Коллинз на пресс-конференции.