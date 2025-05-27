«Могу испытать себя». Радукану — о предстоящей встрече со Швёнтек на «Ролан Гаррос»

Чемпионка US Open — 2021, 41-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану высказалась о предстоящей встрече с пятикратной чемпионкой мэйджоров, пятой ракеткой мира Игой Швёнтек во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025.
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«Для меня это матч, в котором я могу проверить себя и бросить вызов. Выступления с лучшими игроками очень полезны для меня. Особенно на грунте, это её любимый турнир, возможно, покрытие. Она выигрывала его около четырёх раз. Так что это поединок, в котором я могу испытать себя. Знаю, что если буду просто бить по мячу, то меня, скорее всего, съедят.
Мне кажется, что Ига всегда играла очень хорошо, когда мы встречались. Особенно в Австралии в этом году. С нетерпением жду возможности встретиться с ней снова. Думаю, за последние месяцы я добилась больших успехов в своей игре. Это здорово, что у меня будет ещё один шанс сразиться с лучшей в мире», — сказала Радукану на пресс-конференции.
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