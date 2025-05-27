«Ролан Гаррос» — 2025, мужчины: результаты матчей 26 мая

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На грунтовых кортах Парижа (Франция) прошёл второй игровой день «Ролан Гаррос» — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных матчей первого круга 26 мая.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025. Первый круг, мужчины. Результаты наиболее заметных матчей 26 мая:

Себастьян Корда (США, 23) – Лучано Дардери (Италия) — 6:2, 4:6, 6:3, 6:2;

Алексей Попырин (Австралия, 25) – Йосихито Нисиока (Япония) — 7:5, 6:4, 1:2 (снятие);

Каспер Рууд (Норвегия, 7) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания, Q) – 6:3, 6:4, 6:2;

Карлос Алькарас (Испания, 2) – Джулио Цеппьери (Италия, Q) — 6:3, 6:4, 6:2;

Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 26) – Пабло Льямас Руис (Испания, Q) — 6:3, 6:2, 6:7 (4:7), 6:3;

Иржи Легечка (Чехия) — Джордан Томпсон (Австралия) – 6:4, 6:2, 6:1;

Даниэль Альтмайер (Германия) — Тейлор Фриц (США, 4) – 7:5, 3:6, 6:3, 6:1;

Стефанос Циципас (Греция, 20) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 7:5, 6:3, 6:4;

Хольгер Руне (Дания, 10) – Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 6:7 (4:7), 6:4, 6:3, 6:2;

Карен Хачанов (Россия, 24) — Александар Вукич (Австралия) – 6:4, 6:4, 6:4;

Джейкоб Фирнли (Великобритания) — Стэн Вавринка (Швейцария, WC) – 7:6 (8:6), 6:3, 6:2;

Артюр Фис (Франция, 14) – Николас Харри (Чили) — 6:3, 6:4, 6:7 (6:8), 6:3;

Уго Умбер (Франция, 22) – Кристофер О’Коннелл (Австралия) —7:5, 6:3, 7:6 (7:3);

Янник Синнер (Италия, 1) — Артур Риндеркнеш (Франция) – 6:4, 6:3, 7:5.